Set LEGO Parco Giochi degli Animali: il regalo di Pasqua perfetto a soli 12,99 euro

Per un regalo più originale rispetto le canoniche uova di cioccolato, che puoi comunque abbinare perché in fondo non dovrebbero mancare mai, approfitta del prezzo bassissimo su Amazon per il set LEGO Parco Giochi degli Animali. Un gioco creativo da costruire che richiama gli accesi colori primaverili con tanto di uova che richiamano alla festa pasquale: il prezzo di soli 12,99 euro lo rende un must have.

Set LEGO Parco Giochi degli Animali: un gioco creativo pasquale

Il set è pensato per bambine e bambini dagli 8 anni in su e permette di costruire una casa sull’albero con uno scoiattolo e un uccellino LEGO. Una rampa farà salire gli animali nella casa, mentre l’altelena mobile e il falò completano lo scenario di gioco. Non mancano poi, appunto per rimanere in tema, due uova di Pasqua nascoste, perfette per inscenare una mini caccia al tesoro che rende il set ancora più speciale nel periodo delle festività.

Il montaggio è divertente e intuitivo e stimola la fantasia dei più piccoli che si divertiranno a costruire con le proprie mani un piccolo angolo di natura in formato mattoncino.

Un’idea regalo pasquale che mette insieme costruzione, avventura e spirito della festa: acquista il set LEGO Parco Giochi degli Animali su Amazon a soli 12,99 euro.