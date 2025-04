Organizza la tua prossima gita con Italo: con il codice promo, sconti fino al 30%

Torna, puntuale, l’imperdibile promozione Italo per tutti i viaggiatori che vogliono spostarsi con la comodità dei treni alta velocità, risparmiando. Fino alle 19 di lunedì 7 aprile, è possibile acquistare biglietti con sconti dal 20% al 30%. Ecco come funziona l’iniziativa!

Posti limitati: affrettati!

L’offerta, come anticipato, è disponibile soltanto per un periodo limitato di tempo. Per accedervi, basta collegarsi alla pagina della promozione, inserire le stazioni di partenza e arrivo e poi il codice promo DREAM nell’apposito campo. I viaggi dovranno poi essere effettuati tra il 7 maggio e il 3 agosto.

L’iniziativa si applica ai biglietti in tariffa Low Cost per viaggiare negli ambienti Smart e Prima Business. Sono disponibili 500.000 posti e la promozione è valida sia per i treni Italo AV che per le combinazioni treno Italo AV + bus Itabus. Dal momento che la disponibilità è limitata, è consigliabile prenotare in anticipo per approfittare degli sconti esclusivi.

Viaggiare con Italo significa salire a bordo di treni confortevoli, velocissimi e dai servizi di alta qualità. Sicuramente un’opportunità unica per chi viaggia spesso, oppure per organizzare una meritata gita fuori porta per il weekend: ricorda di inserire, entro il 7 aprile, il codice promo DREAM per visualizzare subito i biglietti a prezzo scontato fino al 30%. I posti sono limitati!