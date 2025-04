Cialde Borbone a 0,14€: promo scorta a prezzo BOMBA per il weekend

Concediti un espresso corposo e deciso, un caffè di qualità come quello del bar, direttamente a casa. Soddisfa le tue papille gustative senza spendere una fortuna, grazie a questa spettacolare offerta eBay, valida per un tempo limitato. Solo per poco ancora, puoi acquistare le eccellenti cialde di tipo ESE di Borbone a soli 0,14€ l’una.

Per approfittarne, basta ordinare la scorta da 300 unità a 43,20€ appena, con spedizioni rapide e senza alcun costo aggiuntivo. Le scorte disponibili sono già quasi finite: completa adesso il tuo ordine e non esitare troppo per concludere il tuo affare.

Un’offerta eBay che ogni appassionato di caffè non può lasciarsi sfuggire. La miscela in promozione è quella Nera, la più corposa e capace di conferire note aromatiche straordinarie alla tua tazzina. Le cialde sono compatibili con la maggior parte delle macchine da caffè domestiche e ogni singola cialda è confezionata singolarmente, garantendo il massimo della freschezza fino al momento dell’utilizzo.

Solitamente, il prezzo per singola cialda è molto più alto, ma acquistando questa super scorta risparmierai notevolmente. Non perdere questa eccezionale offerta e completa adesso il tuo ordine su eBay. Porta a casa la tua scorta di 300 cialde Borbone ESE a 43,20€, con spedizioni ultra veloci e gratuite: un affare super speciale.

Attenzione: le scorte sono quasi esaurite, approfitta subito!