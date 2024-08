Until Dawn per PlayStation 4: una storia INQUIETANTE (-40%)

Il terrore diventa realtà con Until Dawn per PlayStation 4, ora disponibile con uno sconto imperdibile del 40% su Amazon. Questo thriller/horror avvincente è pronto a sconvolgere i tuoi sensi con la sua trama intricata e le sue decisioni che cambiano il corso degli eventi. Ogni scelta, anche la più insignificante, può portare a uno dei 622 finali diversi, rendendo ogni partita un’esperienza unica.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 12,52 euro, anziché 20,99 euro.

Until Dawn per PlayStation 4: preparati a rimanere incollato allo schermo

Until Dawn si distingue non solo per la sua narrativa coinvolgente, ma anche perché rappresenta una delle nuove IP più attese su PS4 in un periodo in cui i giocatori sono affamati di contenuti esclusivi. Immergiti in un mondo dove ogni tua azione conta e dove il Butterfly Effect, la teoria secondo cui piccoli cambiamenti possono portare a conseguenze drastiche, diventa il fulcro dell’esperienza di gioco.

L’atmosfera inquietante e le situazioni di tensione continua ti terranno incollato allo schermo, mentre cerchi di sopravvivere a una notte di puro terrore. L’innovativa companion app ti permette di investigare ulteriormente sul plot, scoprendo dettagli nascosti e approfondendo la storia come mai prima d’ora su una console Next Gen.

Quando otto amici tornano al rifugio isolato in cui l’anno prima sono scomparsi due del loro gruppo, finiscono intrappolati nella gelida morsa della paura e la gita in montagna si trasforma in un incubo da cui è impossibile svegliarsi.

Vivi un avvincente slasher ricostruito da zero con la grafica straordinaria di PS4. Migliorato con una fotografia di livello cinematografico, meccaniche di gioco perfezionate e altro ancora, affronta l’avvincente esplorazione di una montagna isolata dove niente è come sembra.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile su PS4. Con Until Dawn, il terrore è solo l’inizio, l’avventura ti aspetta dietro ogni angolo. Approfitta subito del mega sconto del 40% su Amazon e preparati a immergerti in una storia terrificante, oggi al prezzo ridicolo di soli 12,52 euro.