Unieuro: sconto di 400€ sul MacBook Pro e SUPER bonus di ulteriori 300€

C’è un’iniziativa pazzesca da Unieuro, sia in store che sul sito ufficiale. Il MacBook Pro di ultima generazione, quello con il nuovo chip di Apple, è in sconto ma non solo. Spedendo infatti un dispositivo usato entro 15 giorni dall’acquisto, si può ottenere un ulteriore rimborso fino a 300 €. In breve, il MacBook Pro con M3 Pro può arrivare a costare ben 700 € in meno rispetto al prezzo di listino.

Si parla di un portatile dotato di caratteristiche tecniche impressionanti, da vero top di gamma. In merito all’estetica, così come all’hardware, non c’è alcun notebook che possa eguagliarlo. La configurazione comprende infatti ben 512 GB di SSD e 16 GB di memoria RAM.

C’è anche un altro vantaggio per chi acquista questo MacBook Pro da Unieuro: si può acquistare in 3 rate con Klarna o PayPal. Scegliendo questi due client per il pagamento, non ci sono interessi e non serve alcuna busta paga come garanzia. Il prezzo finale è di 2199 € grazie al 15% di sconto ma può arrivare a 1899 € con la supervalutazione dell’usato.

Il MacBook Pro più potente di sempre è in super sconto da Unieuro

Il MacBook Pro nasce con l’intento di dominare tutti gli altri notebook. Apple ha pensato questa volta di farlo con ancora più potenza a disposizione, quella del chip Silicon M3 Pro. Aumenta nettamente anche l’autonomia diventando così un fiore all’occhiello assoluto: che va oltre le 20 ore agevolmente. Il display Liquid Retina XDR è uno dei punti di forza in assoluto grazie alla sua diagonale da 14″ con risoluzione in 4K e con 1000 nit di luminosità.

La fluidità è garantita da ben 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Inoltre largo spazio alla produttività vista la tastiera a corsa corta e retroilluminata. Nota di merito per l’audio: sembra di avere uno stereo ogni volta che si ascolta musica o si guarda un video su questo MacBook grazie ai due speaker laterali.

Chi vuole portarsi a casa questo spettacolare laptop di Apple, deve solo scegliere la modalità. Si può acquistare in 3 rate da 733 € scegliendo PayPal o Klarna, o magari in un’unica soluzione a 2199 €, 400 in meno rispetto al prezzo di base. La spedizione è garantita in tre giorni e gratis.