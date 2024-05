Relame Book Prime in offerta: il prezzo scende sotto i 500€

Il Realme Book Prime è un laptop leggero e sottile, dotato di specifiche tecniche impressionanti per il prezzo proposto. Viene alimentato da un processore Intel Core i5-11320H di 11ª generazione, accompagnato da 8GB di RAM, che offre una buona velocità di base di 3,2 GHz e può arrivare fino a 4,5 GHz con Turbo Boost.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo: con lo sconto di oggi lo paghi solamente 499€, inoltre al momento del checkout potrai dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibuile.

Il suo display Quad HD da 14 pollici con una risoluzione di 2160 x 1440 pixel garantisce immagini nitide e colori vivaci per una migliore esperienza visiva, sia nel lavoro che nell’intrattenimento​. Per quanto riguarda la memorizzazione, il laptop offre un SSD da 512 GB, offrendo ampio spazio per dati e applicazioni.

Dal punto di vista del design, il Realme Book Prime presenta un telaio in alluminio con uno spessore di soli 14,9 mm, rendendolo sia elegante che portatile. L’autonomia è robusta e garantisce un numero adeguato di ore d’utilizzo senza l’ansia di dover ricaricare.

Il Realme Book Prime è un ottimo laptop con un design elegante, che restituisce un’ottima sensazione premium. In generale, le prestazioni sono estremamente solide. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistarlo subito a meno di 500€.