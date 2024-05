Samsung Galaxy Book 3 Pro al MINIMO su Amazon, è un BEST BUY (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 Pro si conferma uno dei notebook premium più interessanti sul mercato ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 904 euro grazie alla nuova offerta Amazon di oggi. Si tratta del nuovo minimo storico per la variante del notebook dotata del processore Intel Core i5-1340P, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che un display AMOLED da 14 pollici con risoluzione 3K. Il notebook di Samsung è acquistabile anche in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3 Pro: a questo prezzo è il notebook giusto

La versione in offerta del Samsung Galaxy Book 3 Pro è quella giusta. Tra le specifiche, infatti, troviamo:

il processore Intel Core i5-1340P

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display AMOLED da 14 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 120 Hz

una scocca in alluminio e un peso complessivo di 1,2 chilogrammi

il sistema operativo Windows 11

una tastiera retroilluminata con layout italiano

Il notebook di Samsung ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 Pro al prezzo scontato di 904 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Lo sconto è accessibile premendo sul box riportato qui di sotto.