Unieuro offre il 25% di sconto su una marea di condizionatori fissi

Le offerte del volantino Unieuro Summer Black Friday proseguono. Fino al 27 giugno, con una spesa minima di 399,90 euro, sarà possibile ottenere un sconto del 25% a carrello su tantissimi condizionatori fissi.

I prodotti che rientrano nella promozione appartengono ad alcune delle migliori marche del settore, tra cui Comfeè, Samsung, Daikin, Ariston, Bosch e Ariston. Ogni articolo, inoltre, può essere acquistato in tre rate a interessi zero, scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal in fase di checkout.

Le migliori offerte sui condizionatori fissi del volantino Unieuro Summer Black Friday

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preparato una lista delle migliori offerte sui condizionatori disponibili nel volantino Summer Black Friday di Unieuro. Il prezzo indicato è già scontato del 25%.

Per una panoramica completa delle offerte, collegati direttamente alla pagina del volantino Unieuro Summer Black Friday, dove troverai tutti i condizionatori fissi in promo. Le offerte scadono giovedì 27 giugno.