Uncharted 5 per PS5 uscirà? Arriva la risposta di Naughty Dog!

Mentre ci prepariamo ad accogliere domani il debutto di Uncharted Raccolta l'Eredità di un Ladro per PS5, in molti si chiedono se questo possa aprire la strada ad un desiderato e finora mai confermato Uncharted 5: Naughty Dog ha parlato del futuro della serie nel corso di una recente intervista, dicendosi possibilista circa la nascita di nuovi episodi.

Uncharted 5 per PS5 è più di una possibilità, Naughty Dog e il suo amore per la saga

Shaun Escayg e Kurt Margenau, rispettivamente creative director e Game Director de l'Eredità Perduta, uno dei due giochi inclusi nella raccolta, hanno dichiarato quanto segue ai microfoni di GamesRadar:

“Penso che possiamo dire con certezza che non potremo mai dire mai. Sì, Uncharted è un franchise che amiamo, che lo studio ama, che io amo e che Kurt (co-progettista di Uncharted 4) ama. È un mondo di cui vogliamo vedere di più, quindi posso certamente dirlo“.

Da quello che sappiamo, Naughty Dog è al momento al lavoro su quello che è il suo primo gioco multiplayer standalone che, salvo sorprese, dovrebbe essere una sorta di grande modalità online per The Last of Us 2. Poi, pare ci sia in cantiere anche un remake del primo The Last of Us, insieme ad una director's cut del secondo episodio, da lanciare entrambi per PS5 entro la fine dell'anno e in concomitanza con la serie TV di HBO.

Poi, tutto è possibile: ci sarà spazio anche per Uncharted 5? Le possibilità ci sono vista la popolarità del franchise e quanto risulti importante anche per Sony, che ha persino deciso di lanciare la raccolta anche su PC la prossima primavera. Potrebbe essere la strada che porterà allo sviluppo del quinto episodio? Staremo a vedere.