PS5 Slim al prezzo più basso del web con QUEST'OFFERTA (-130€)

La PS5 Slim continua a calare di prezzo e diventa sempre più un best buy per tutti gli appassionati di videogiochi. Con la nuova offerta eBay, infatti, la console di Sony, nella versione con lettore di dischi, è ora acquistabile al prezzo scontato di 419 euro invece di 549 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta in questione rappresenta il prezzo più basso del web, in questo momento, per la console che viene proposta con Garanzia di 24 mesi. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

PS5 Slim: a questo prezzo è da prendere subito

La PS5, soprattutto nella nuova versione Slim, è oramai una console matura, in grado di garantire prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista oltre che un catalogo di giochi ricco e completo. Si tratta della soluzione giusta su cui puntare per poter accedere tante opportunità di intrattenimento.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento, la PS5 Slim diventa ancora più conveniente e, con la versione dotata di lettore di dischi, è ora acquistabile al prezzo scontato di 419 euro, raggiungendo il prezzo minimo attuale per la console.

Completando l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile pagare anche in 3 rate con PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente accedere al box qui di sotto e aggiungere la console al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. La console ha garanzia di 24 mesi.