The Last of Us 2, multiplayer gratis in arrivo con microtransazioni?

Il multiplayer di The Last of Us 2 continua ad essere avvolto nel mistero. Tutti sappiamo che esiste e che prima o poi, salvo sorprese, uscirà: comunicazioni ufficiali in tal senso però non esistono ancora e bisogna accontentarsi degli indizi lasciati dagli sviluppatori stessi.

Uno di questi è molto recente e arriva direttamente dalla pagina delle posizioni lavorative aperte in Naughty Dog: in particolare, spicca alla nostra attenzione l'offerta per un posto da “Senior Monetization and Economy Designer“.

Precisiamo subito: non si parla specificatamente di The Last of Us 2, ma il candidato viene invitato ad imbarcarsi nella nuova avventura dello sviluppatore, incentrata sullo sviluppo del primo gioco multiplayer standalone dello studio.

“Stiamo cercando di portare lo stesso livello di ambizione e qualità dei nostri giochi distintivi basati sulla trama in questo progetto multiplayer unico, quindi stiamo cercando un designer di monetizzazione esperto, creativo e collaborativo che ci aiuti a costruire una economia in-game player-friendly.”

Facciamo un'altra precisazione: in passato si è parlato del fatto che il team fosse al lavoro effettivamente su un nuovo gioco multiplayer. Con il passare del tempo però si è scoperto, nel senso che gli insider hanno precisato in tal senso, che questo progetto non era altro che il comparto online di The Last of Us 2, che arriverà in forma separata rispetto al gioco originale.

Insomma, funzionerà in maniera simile ad Halo Infinite, che presenta la regolare campagna a pagamento e il multiplayer scaricabile gratuitamente da tutti, con la monetizzazione affidata alle ormai canoniche microtransazioni.

Il capolavoro lanciato nel 2020 non viene direttamente menzionato nell'annuncio, è vero, ma le cose sembrano continuare a muoversi in quella direzione: la sensazione però è che per la presentazione ufficiale dovremo ancora aspettare qualche mese.