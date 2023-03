Una VPN gratis non conviene: ecco perché scegliere invece ExpressVPN

Tra le moltissime VPN disponibili online, ti sarà capitato almeno una volta di imbatterti in un provider che ti garantisce un servizio al 100% gratuito. Allettante, certo, ma scegliere tra una VPN gratuita e una a pagamento può davvero fare la differenza in termini di sicurezza e affidabilità. Partiamo dal presupposto che nessuno ti regala niente e se un provider non ti addebita costi di abbonamento, significa che deve recuperarli da altre parti. Ad esempio offrendoti un servizio limitato, oppure senza un adeguato livello di sicurezza. Nei casi più estremi, i tuoi dati potrebbero anche essere venduti a terzi.

Ma quindi una VPN gratuita non conviene mai? Se il tuo intento è quello di modificare in via del tutto temporanea la tua posizione, allora scegliere un servizio gratis male non può fare (sempre tenendo ben conto i rischi legati alla sicurezza). Se, invece, cerchi il massimo della privacy allora dovresti affidarti a un servizio a pagamento come ExpressVPN – tra i leader nel settore delle reti private virtuali. ExpressVPN ti consente di proteggere la tua navigazione in qualsiasi momento, crittografando le informazioni su di te affinché non siano mai accessibili a nessuno. A un prezzo abbordabile: approfittando della promozione in corso, potrai risparmiare il 35% sulla sottoscrizione di un piano annuale.

Ecco perché ExpressVPN è più affidabile

ExpressVPN offre diverse funzionalità per proteggere la privacy online degli utenti e migliorare la loro esperienza di navigazione. A partire dai server posizionati in oltre 94 Paesi al mondo, che ti permettono di guardare, ascoltare e riprodurre in streaming contenuti altrimenti bloccati da limiti geografici. Come ogni buona VPN, anche ExpressVPN maschera il tuo indirizzo IP, permettendoti di navigare nella maniera più anonima possibile.

Ci sono alcune “chicche” anche tra le funzionalità avanzate, tra cui split tunneling che ti consente di instradare soltanto parte del dispositivo attraverso la VPN, tecnologia TrustedServer la quale garantisce che nessun dato venga mai scritto su disco rigido, Network Lock per mantenere i tuoi dati al sicuro anche se il servizio si interrompe inaspettatamente, DNS privati, crittografia avanzata in AES-256 e una rigorosa politica no-log.

Con un solo account ExpressVPN – che, ricordiamo, è in promozione a soli 8,13 euro al mese scegliendo il piano annuale – utilizzi fino a cinque dispositivi multipiattaforma contemporaneamente, navighi con larghezza di banda illimitata e se vuoi proteggi l’intera rete domestica (includendo perciò anche smart TV, console di gioco e dispositivi IoT) installando la VPN direttamente sul tuo router.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.