Un utilissimo panno per la pulizia a marchio Apple? Sì, esiste!

Signore e signori, in alto i cuori, vi presentiamo il miglior panno per la pulizia in microfibra che sia mai stato realizzato, vero fiore all'occhiello di Apple. Alla modica cifra di 25 euro avrete la possibilità di mettere le mani su uno strumento in grado di spazzare via ogni singolo granello di polvere dai vostri terminali. Non è tutto: l'apparecchio non richiede aggiornamenti, nessuna ricarica necessaria, interfaccia utente intuitiva e… sarà subito pronto per l'utilizzo in home, in bedroom, insomma… ovunque voi vogliate.

Panno per la pulizia targato Apple: simply the best

Per incoraggiare l'acquisto, Apple ha deciso di consegnare questo splendido panno per la pulizia direttamente a casa vostra e senza spese di spedizione (siamo sicuri che la strategia provocherà un boom di domanda difficilmente affrontabile nel breve termine, preparatevi quindi a tempi di consegna lunghissimi).

Evitate inoltre di affollare gli Apple Store, le vostre notti insonne non porterebbero ad alcun risultato considerando la momentanea indisponibilità presso i negozi fisici. L'Apple Pan…no per la pulizia garantisce piena compatibilità con tutti i device dell'azienda: da iPhone 13 Pro Max, passando per iPad mini di prima generazione fino ad arrivare a MacBook Air 2020. Non occorrerà abilitare il Bluetooth: il riconoscimento sarà automatico ed immediato.