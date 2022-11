Un tablet a 67€ con il WiFi 6? Lo trovi solo su Amazon, per POCHISSIMO

Un tablet bello esteticamente, con ampio display da 8″ e perfetto per l’utilizzo quotidiano. Un prodotto che, sorprendentemente, è addirittura dotato del supporto al WiFi 6. Inoltre, a dispetto dei prodotti più economici, vanta anche 3GB e 32GB di storage intorno. Merito di Teclast, brand produttore del dispositivo, che punta tutto sulla qualità e poco sulla pubblicità. In questo modo, riesce a mantenere prezzi decisamente competitivi. Se poi ci si aggiunge anche uno sconto a tempo su Amazon, allora l’affare è servito.

Questo ottimo dispositivo, equipaggiato con Android 11, lo prendi a 67€ circa appena invece di oltre 99€. Le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitato.

Tablet con WiFi 6: perfetto per il quotidiano

Sia chiaro, se cerchi un potente strumento da gaming, allora non è quello che ti serve. Se hai necessità di poter contare su uno strumento perfetto per il quotidiano, che ti consenta di controllare documenti, navigare su Internet, sui social, guardare video, ascoltare musica, mandare email e non solo, allora questa è la soluzione perfetta.

Bello esteticamente, e dotato di display da 8″, risulta un prodotto piacevole da portare sempre con sé, complice il poco ingombro. In qualsiasi momento, avrai a disposizione un ampio schermo per le tue attività. Inoltre, come anticipato, c’è il supporto al WiFi 6: se il tuo router è compatibile, potrai godere di una connessione super veloce.

Insomma, un prodotto decisamente interessante, questo tablet di Teclast. Approfitta adesso della possibilità di portarlo a casa a 67€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.