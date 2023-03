Rendi la tua casa più sana con questo Umidificatore Xiaomi in sconto

Il marchio Xiaomi non si occupa solo di telefonia e informatica, lo sapevi? Questa azienda è affidabile e ti offre sempre prodotti di qualità con una fascia di prezzo più bassa, e progetta anche accessori e dispositivi per la cura della tua casa. Preservare la salute del tuo ambiente domestico è molto importante, l’aria pulita e sana è il primo passo. Che ne dici di provare con un Umidificatore Xiaomi Mi antibatterico? Puoi acquistarlo su eBay a soli €58,51. Applica il codice sconto XIAOMIDAYS23 al checkout e risparmia €10,33 sul prezzo originale.

Questo Umidificatore Xiaomi è il primo passo per una casa sana

Una volta inserito nella presa di corrente, questo Umidificatore Xiaomi Mi funziona in questo modo: una volta riempito il serbatoio dalla capacità di 4,5 litri, spruzza una nebbiolina (450 ml/h) nel tuo ambiente domestico, e riesce a migliorare la qualità dell’aria eliminando secchezza e inquinamento di ogni tipo: batteri, odori e polveri. La sua azione costante e quotidiana ti permette di respirare meglio al chiuso, evitando allergie e fastidi. I 3 ingranaggi al suo interno agiscono sul volume dello spruzzo, regolabile in base al livello di umidità relativa nell’aria. I raggi ultravioletti (UV-C) si irradiano per una completa sterilizzazione dell’ambiente, distruggendo DNA e RNA dei batteri.

Il filtro di resina ha il compito di rendere l’acqua più dolce, riducendo il contenuto di calcio e magnesio all’interno. In questo modo, una volta evaporata, essa può eliminare con facilità la polvere sottile che inquina costantemente l’aria. Questo pratico Umidificatore può essere posizionato dappertutto, ed esso può coprire un’area che varia dai 45 ai 69 metri quadrati. Può agire fino a 22 ore consecutive senza dover riempire il serbatoio. Le comode luci a LED ti consentono di controllare tutte le sue attività; in più questo dispositivo non emette rumore e puoi utilizzarlo anche durante la notte.

Acquista questo Umidificatore Xiaomi Mi a soli €58,51 su eBay applicando il codice sconto XIAOMIDAYS23 al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.