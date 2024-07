Niente più polvere e peli per casa: acquista Swiffer Duster (-26%)

Raccogliere polvere, peli e sporco da terra è difficile se non hai gli strumenti giusti per farlo. Per questo, ti consigliamo di fare un acquisto che rivoluzionerà completamente la tua routine quotidiana! Stiamo parlando del pacco da 42 Swiffer Duster è l’alleato perfetto per una casa sempre pulita e ordinata, ora in sconto del 26% a soli 27,99€ invece di 37,99€. Questi piumini cattura polvere sono progettati per offrire un’efficacia senza pari, catturando e bloccando tre volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una scopa tradizionale.

A prova di cani e bambini: Swiffer Duffer

La confezione include 42 ricambi di piumini profumati Ambi Pur, che diffondono una piacevole fragranza mentre si pulisce. Il manico del piumino è venduto separatamente, ma l’utilizzo è estremamente semplice: basta inserire il piuminetto nell’apposito manico, passarlo sulle superfici da pulire e poi rimuoverlo per gettarlo una volta terminato l’uso. Noterai sporco, polvere e peli catturati in un batter d’occhio!

Il piuminetto Swiffer è particolarmente utile per raggiungere i punti più difficili, come piccoli spazi tra gli scaffali, sotto i mobili o tra i termosifoni, dove la polvere tende ad accumularsi. Basta scuotere il piuminetto prima di posizionarlo sul manico ergonomico per attivare la tecnologia Trap + Lock, che garantisce che ogni granello di polvere venga catturato. Questo rende la pulizia non solo più efficace, ma anche più facile e veloce!

Il Swiffer Duster non solo facilita la rimozione della polvere, ma trasforma anche l’esperienza di pulizia in qualcosa di piacevole grazie alla fragranza Ambi Pur. Non perdere l’opportunità di approfittare di questo sconto limitatissimo del 26% e scopri la comodità e l’efficacia del pacco da 42 Swiffer Duster. Mettili subito nel carrello!