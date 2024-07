Eureka J12 Ultra in offerta su Amazon: oggi risparmi 200€

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Eureka J12 Ultra è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 599,99€, con un risparmio del 25% rispetto al prezzo consigliato di 799€. Questo dispositivo avanzato è progettato per offrire una pulizia completa e automatizzata della casa.

L’Eureka J12 Ultra vanta una potenza di aspirazione impressionante di 5000Pa, che permette di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici da vari tipi di superfici. Il sistema di pulizia è ulteriormente migliorato grazie ai doppi panni rotanti che garantiscono una pulizia profonda e accurata dei pavimenti. Questi panni non solo lavano ma sono anche in grado di autolavarsi, autoasciugarsi e autorigenerarsi, riducendo significativamente la necessità di intervento manuale.

Non può ovviamente mancare la funzione di autosvuotamento, che consente al dispositivo di svuotare autonomamente il contenitore della polvere nella sua base di ricarica.

L’Eureka J12 Ultra è dotato di un sistema di evitamento ostacoli AI 3D, che utilizza intelligenza artificiale e sensori avanzati per rilevare e aggirare gli ostacoli presenti nell’ambiente domestico. Questa tecnologia riduce il rischio di collisioni e garantisce una navigazione sicura ed efficiente all’interno della casa.

La navigazione è gestita da un sistema LiDAR, che permette al robot di creare mappe precise e dettagliate degli ambienti da pulire. Questo sistema assicura che ogni area venga coperta in modo efficiente, ottimizzando i percorsi di pulizia e riducendo i tempi necessari per completare il lavoro.

Il robot include anche funzionalità di autopulizia, che mantengono i panni e le spazzole in condizioni ottimali, prolungando la vita utile del dispositivo e garantendo prestazioni costanti nel tempo. Per tutti questi motivi, ti consiglio di non farti scappare questa offerta e acquistarlo subito al miglior prezzo possibile.