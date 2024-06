ULTIMO GIORNO: PlayStation 5 su Amazon a partire da 396,99 euro (Days of Play)

Oggi scatta l’ultima giornata di offerte per i Days of Play 2024 quindi hai ancora la tua occasione per portarti a casa la PlayStation 5 a prezzo scontato su Amazon. Puoi acquistare infatti la Digital Edition a 396,99 euro e la Standard Edition, quella dotata di lettore disco, a 499,99 euro. In entrambi i casi si tratta dell’ultimo modello con corpo più sottile e leggero.

Differenze tra PS5 Standard e PS5 Digital

La PlayStation 5 Digital Edition è quella sprovvista di lettore disco, anche se nel caso di quest’ultimo modello puoi acquistarlo a parte per aggiungerlo successivamente e risparmiare sulla prima spesa di acquisto sulla console. Per il resto, è completamente identica all’altra versione, con SSD da 1TB e dotazione che include un controller DualSense, il cavo HDMI, il cavo USB-C per la ricarica del pad e il cavo di alimentazione.

La nuova PlayStation 5, protagonista di questa doppia offerta, si presenta con un corpo più snello e sottile, insieme ad una completa riprogettazione interna che migliora la gestione del surriscaldamento.

Non ti rimane che scegliere quella che più si sposa alle tue esigenze: se per il momento non sei molto interessato ai giochi su disco e intendi acquistare tutto in digital, con il modello Digital risparmi e paghi soltanto 396,99 euro.

Invece, se preferisci un’esperienza più tradizionale, ricordandoti comunque che potrai sempre aggiungere il lettore disco anche alla Digital, la Standard è quella che fa per te ed è tua in offerta a 499,99 euro. Le offerte scadono oggi, affrettati.