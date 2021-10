Ulefone Power Armor 14: primo hands-on ufficiale del rugged phone

Appena qualche giorno fa vi abbiamo parlato del rilascio ufficiale di Ulefone Power Armor 14, recente smartphone dell'azienda cinese con a bordo una batteria da ben 10000 mAh. Abbiamo ora la possibilità di osservare più da vicino questo interessante rugged phone.

Ulefone Power Armor 14 si mostra in tutta la sua potenza

Di seguito condividiamo il video hands-on pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Ulefone, così da scoprire qualche dettaglio in più sul telefono:

Lo smartphone include un display LCD con risoluzione HD+ e diagonale da 6,52 pollici. A bordo troviamo il processore Helio G35 di MediaTek, assistito da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio interno d'archiviazione che potrà eventualmente essere espanso con microSD fino ad 1TB.

Presenti poi uno scanner per le impronte digitali, situato lungo il profilo destro del dispositivo, ed il supporto per lo sblocco tramite scansione del volto con la fotocamera frontale. L'utente avrà a disposizione 2 slot per schede SIM. Stiamo ovviamente parlando di un dispositivo impermeabile, in grado di resistere ad infiltrazioni di acqua e polvere.

La batteria da 10000 mAh può essere ricaricata utilizzando un caricabatterie da 18 W, incluso nella confezione. Alternativamente, potrà essere effettuata anche la ricarica wireless Qi fino a 15 W. Modulo fotografico posteriore con lente principale da 20 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità. La fotocamera anteriore di Ulefone Power Armor 14 permette invece di realizzare scatti a 16 MP.