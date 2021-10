Ulefone Power Armor 14: una bestia con batteria da 10000mAh

Ulefone Power Armor 14, rilasciato di recente, è uno dei telefoni più attesi dagli appassionati dei rugged phone. Le prevendite del dispositivo tramite il sito ufficiale sono cominciato esattamente ieri, lunedì 18 ottobre, e la mega batteria da 10000mAh ha destato forte curiosità nel pubblico.

Ulefone Power Armor 14: smartphone a prova di urto con batteria infinita

La batteria del Power Armor 14 di Ulefone, oltre ad una capacità ben al di sopra della media, supporta la ricarica wireless da 15 W. A bordo troviamo il processore MediaTek Helio G35, al cui supporto agiscono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (non certo specifiche da urlo, ma non dobbiamo dimenticare la precisa destinazione d'utilizzo di un simile prodotto).

Frontalmente, lo smartphone mostra schermo waterdrop con diagonale da 6,52 pollici. Rispondono all'appello una fotocamera selfie con lente Sony IMX481 da 16 MP. Nella zona posteriore fa capolino la tripla fotocamera con sensore principale da 20 MP, obiettivo macro da 2 MP ed un sensore di profondità.

Pieno supporto garantito per lo sblocco con il volto e tramite impronta digitare. Tra le restanti caratteristiche menzioniamo il sistema operativo Android 11, l'NFC con supporto per Google Pay, radio FM (fruibile anche senza cuffie) e la connettività 4G. Attualmente, Ulefone Power Armor 14 è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 219,99 dollari, ma non abbiamo ancora informazioni precise circa la disponibilità per il mercato italiano.