Twitter: i Super Follows sono disponibili su iOS, finalmente

Tutti gli utenti utilizzatori di iOS possono ora diventare e seguire i Super Follows su Twitter. Di fatto, adesso tutti potranno pagare per i contenuti riservati agli abbonati.

Twitter: SuperFollows disponibile su iOS in tutto il mondo

Per chi non lo sapesse, Twitter consente a tutti gli utenti iOS di utilizzare la funzione SuperFollows, in precedenza destinata solo a pochi creators. La funzione, rilasciata per la prima volta a settembre e disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, consente agli utenti di monetizzare il proprio account Twitter e creare contenuti esclusivi tramite abbonamenti mensili.

It’s Super Following time –– everyone globally on iOS now has the option to Super Follow select creators. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 28, 2021

L'azienda ha annunciato per la prima volta Super Follow a febbraio e ha distribuito questo update solo a determinati creators a settembre. Secondo SensorTower, nelle prime due settimane, gli abbonati hanno contribuito con circa 6.000 dollari.

Gli utenti interessati ad ottenere la feature Super Follows devono soddisfare i requisiti minimi, secondo la politica di Twitter. Devono avere almeno 18 anni, almeno 10.000 follower, aver twittato almeno 25 volte negli ultimi 30 giorni. Di seguito, una volta accettati, devono twittare un minimo di 25 tweet ogni 30 giorni.

L'azienda dichiara che la compagnia permetterà ai content creator di guadagnare fino al 97% delle entrate dal loro abbonamento Super Follows dopo le spese di acquisto in-app. Le spese di commissione di Twitter invece, saranno pari al 3% della quota.

Tuttavia, se una persona guadagnerà $ 50.000 lorde, potrà guadagnare fino all'80% delle entrate dopo le commissioni di acquisto in-app e Twitter aumenterà la sua quota fino al 20% dei guadagni futuri. I SuperFollows dovrebbero avere accesso a contenuti bonus e ottenere badge per essere facilmente riconosciuti. Twitter afferma che prevede di includere utenti Android e Web in futuro man mano che espanderà il servizio in tutto il mondo.