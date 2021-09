Twitter ha appena lanciato ufficialmente la funzione denominata “Super Follows” che consente ai creatori di addebitare follower fino a 9,99 dollari al mese.

Twitter Super Follows: cos'è e di cosa si tratta?

Twitter aveva annunciato tale opzione alcuni mesi fa, precisamente a febbraio di quest'anno e ora, dopo una lunga attesa, la funzionalità è stata ufficialmente distribuita. L'aggiunta di questa nuova feature fa parte del piano dell'azienda per espandere il proprio flusso di entrate.

La funzione Super Follows su Twitter consente agli utenti di addebitare una quota di abbonamento mensile ai follower per condividere contenuti esclusivi solo per gli iscritti al proprio “canale”/account.

Attualmente, solo i clienti negli Stati Uniti e in Canada che utilizzano la versione iOS dell'app saranno in grado di sottoscrivere piani di abbonamento di alcuni account, ma la società afferma che la feature verrà distribuita alle altre regioni nelle prossime settimane.

Gli account idonei possono impostare il prezzo per gli abbonamenti Super Follows e la piattaforma di social media offre tre opzioni: $ 2,99, $ 4,99 e $ 9,99 al mese. I content creator potranno quindi scegliere di contrassegnare alcuni tweet solo per gli abbonati mentre continueranno a raggiungere la loro base di follower non paganti con i tweet regolari.

Per differenziare gli abbonati a pagamento da quelli non non paganti, gli iscritti verranno contrassegnati con uno speciale badge Super Follower. La compagnia afferma che il badge verrà visualizzato nelle risposte, ed eleverà la capacità di un follower di interagire direttamente con gli account che sceglieranno di supportare.

Per poter beneficiare di questa nuova funzionalità, l'utente deve risiedere negli Stati Uniti e avere più di 10.000 follower ed aver postato almeno 25 tweet nell'ultimo mese.

Tenete presente che la funzione Super Follows non è disponibile per tutti e coloro che desiderano utilizzarla devono comunque presentare una domanda e iscriversi alla lista d'attesa. La società aveva iniziato a raccogliere le domande nel mese di giugno di quest'anno e ha già approvato diversi creators.

