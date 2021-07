Twitter ha iniziato a testare nuovi modi per rispondere ai post. Oltre ai pulsanti standard di commento e retweet, un piccolo numero di utenti iOS ha ora due nuove opzioni per rispondere a un tweet. Invece del tradizionale “mi piace“, sembra che il social si appresti a rilasciare il pulsante del non mi piace.

Twitter: il tasto dislike è in fase di test

Come spiegato su Twitter, agli utenti vengono offerte nuove opzioni con diversi stili. Possono essere frecce su e giù, icone pollice su e giù o una combinazione delle familiari icone a forma di cuore e pollici in giù. Sulla base dei risultati, si deciderà se presentare o meno l'innovazione al pubblico.

Finora, non ci sono state segnalazioni sui piani di Twitter per aggiungere il dislike per tutti gli utenti. Inoltre, non sappiamo se questa funzionalità influenzerà la formazione del feed in futuro, come è disponibile su Reddit, dove questo approccio determina l'ordine in cui vengono visualizzati i post. Al momento – chiarisce l'azienda – la nuova funzione non avrà sicuramente un tale impatto.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

Questa non è la prima volta che il servizio di microblogging sperimenta le risposte ai messaggi. Così, a marzo, alcuni utenti hanno potuto mettere non solo il tradizionale “mi piace” con il cuore, ma anche scegliere una delle numerose reazioni alternative, allo stesso modo di come avviene su Facebook e Messenger. Il capo del dipartimento di sviluppo Kayvon Beykpour ha notato che Twitter ha lavorato sul sistema di Mi piace-Non mi piace dall'anno scorso e la priorità di questa idea per il servizio è piuttosto alta.

Non di meno, la compagnia sta testando un nuovo layout della timeline che estende le foto all'intera larghezza dello schermo. Grazie a ciò, il design dell'interfaccia del servizio di microblogging assomiglierà di più a Instagram.

Uno screenshot della ricercatrice di social network Jane Manchun Wong ci permetet di osservare la nuova UI.

