Dopo Super Follows (che permetterà di sottoscrivere abbonamenti per alcuni account), Twitter continua nel suo processo di innovazione: presto potrebbe offrire due nuove funzionalità.

A l'archiviazione dei tweet

Dopo aver implementato ufficialmente Super Follows e offerto nuovi strumenti di moderazione – volti a combattere il cyberstalking -, il social network del Blue Bird si sta preparando ad implementare degli strumenti destinati ad aiutare gli utenti a gestire meglio le loro interazioni online.

Oltre alla Safety Mode, attualmente in fase di test oltreoceano, entro pochi mesi Twitter dovrebbe consentire di archiviare i vecchi tweet dopo un determinato lasso di tempo, di abbandonare una conversazione per non essere avvisati della sua evoluzione e rimuovere gli iscritti senza doverli bloccare.

L'obiettivo dell'azienda sarebbe favorire il diritto all'oblio degli utenti di Internet, a volte accusati per messaggi risalenti a diversi anni prima. Per quanto riguarda l'archiviazione, sarà probabilmente possibile attivare il mascheramento automatico dei messaggi dopo 1, 2, 3 o 12 mesi di esistenza.

In un comunicato diffuso ieri, un portavoce della società ha confermato – senza fornire troppi dettagli – che Twitter sta attualmente conducendo una ricerca basata su diversi studi di mercato, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di privacy degli utenti .

Comprendiamo che non esiste un approccio unico alla privacy, quindi siamo felici di implementare più funzionalità e fornire maggiori strumenti per consentire agli utenti di Twitter di personalizzare la loro esperienza.

Ricordiamo che queste nuove funzionalità sono ancora in fase di test ed è anche possibile che non saranno mai realmente disponibili

App