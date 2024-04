TV QNED da 55" della LG in SUPER offerta: 4K, 120Hz, tante funzioni smart

Oggi Amazon propone un’ottimo televisore QNED da 55 pollici della LG in forte offerta. Questa avanzata Smart TV di ultima generazione è equipaggiato con tutto ciò che ti serve per godere del meglio dell’intrattenimento, a partire da una risoluzione 4K e, nel complesso, una qualità dell’immagine a dir poco superba.

Come anticipato, la buona notizia è che oggi questa Smart TV LG da 55″ può essere tua 659€, con la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate mensili (ti basterà scegliere il pagamento tramite Credit Line con Cofidis al momento del checkout).

Il modello LG 55QNED816RE della serie QNED81 del 2023 offre diverse caratteristiche che lo rendono una scelta interessante per chi cerca un televisore di fascia media con buone prestazioni per il gaming e la visione di sport. Questo modello utilizza la tecnologia Quantum Dot combinata con NanoCell per offrire colori più ricchi e un’immagine più nitida, anche grazie alla risoluzione 4K e al supporto HDR.

Una delle principali caratteristiche è il suo display con un tasso di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce un’immagine fluida, particolarmente apprezzabile nei giochi e negli eventi sportivi veloci​.

Il design del LG QNED81 è semplice ma robusto, con un supporto centrale che permette una facile collocazione e stabilità anche su mobili più piccoli. Inoltre, è dotato del telecomando Magic Remote di LG, che facilita la navigazione attraverso l’interfaccia WebOS del televisore, fornendo accesso semplice a una vasta gamma di applicazioni di streaming.

Complessivamente, il LG 55QNED816RE si presenta come un’opzione straordinaria nel segmento di mercato medio, grazie ad un ottimo equilibrio tra qualità dell’immagine, funzionalità e prezzo​. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo ora risparmiando!