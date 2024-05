Tutto il catalogo di Apple TV+ gratis per 3 mesi con QUEST'OFFERTA

Acquistare un nuovo prodotto Apple conviene ancora di più. Oltre alle tante offerte disponibili ogni giorno, infatti, c’è una nuova promozione che rende l’acquisto di un dispositivo della casa di Cupertino ancora più conveniente. Per chi acquista un iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV, infatti, c’è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+, con accesso completo e senza limiti alla piattaforma di streaming e a tutti i suoi contenuti (film, serie, documentari etc.).

La promozione è semplice e può essere riscattata direttamente dall’app di Apple TV+. Per chi non ha un dispositivi compatibile con la promozione, c’è sempre la possibilità di accedere gratis per 7 giorni ad Apple TV+, con la prova gratuita. Si tratta di una buona alternativa per recuperare una serie o un film senza dover pagare nulla per l’accesso al servizio. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Apple TV+ è gratis per 3 mesi: ecco come

La promozione lanciata da Apple è davvero conveniente. Per avere 3 mesi gratis di Apple TV+ basta acquistare un nuovo prodotto a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere supportato da Apple (cioè deve essere aggiornabile all’ultima versione del sistema operativo, necessaria per accedere alla promo) e deve essere venduto da un rivenditore autorizzato (non può essere, quindi, un prodotto ricondizionato).Una volta completata la configurazione del dispositivo, per ottenere la promozione, sarà sufficiente collegarsi all’app di Apple TV+ (bisogna verificare di aver aggiornato il dispositivo all’ultima versione disponibile del sistema operativo). Un banner permetterà all’utente di riscattare la promozione e, quindi, di ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+.

In alternativa, Apple TV+ è disponibile con una settimana di prova gratuita, senza vincoli di alcun tipo. I dettagli completi sono disponibili di seguito.