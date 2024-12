Tutto a meno di 1,50€ nel supermercato di Amazon per Natale: spesa SUPER

Le promozioni si sprecano nel supermercato di Amazon in questo periodo. Guarda le occasioni a meno di 1,50€ che abbiamo scelto per te e fai la spesa comodamente, ricevendo tutto in tempo per Natale!

Rigacuore numero 1000 a 0,85€.

Bucaneve, tubo da 200 grammi a 0,93€.

Passata di pomodoro by Amazon a 0,96€.

Lago 1968, cannoli al cioccolato, a 0,99€.

Wafer con crema alla vaniglia a 0,99€.

Maionese Kraft in tubo da 142 grammi a 1,09€.

Fono Bonomi, biscotti al cioccolato a 1,10€.

Risotto ai funghi porcini Knorr a 1,18€.

Knorr Risotto agli asparagi a 1,18€.

Milka, stecca di cioccolato bianco a 1,19€.

Lago 1968, mini wafer con crema al cacao 125 grammi a 1,19€.

Wafer alla nocciola Lago 1968 a 1,24€.

Boccocini di sfoglia al cioccolato, Matilde Vicenzi, a 1,29€.

Pavesini doppio cioccolato a 1,35€.

Risparmia subito con le offerte del supermercato di Amazon e porta a casa un sacco di prodotti interessanti a prezzi piccolissimi. La spesa Natalizia è ancora più conveniente, ma devi ordinare in fretta per ricevere tutto in tempo.