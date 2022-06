Tutti pazzi per i nuovi Redmi Note 11T Pro: vendite RECORD

Dopo tante settimane di indiscrezioni, Xiaomi ha presentato la gamma Redmi Note 11T in Cina. Da noi arriveranno a breve, ma sappiate che si tratta di un duo di device di fascia media che si colloca sopra i Redmi Note 11 che abbiamo conosciamo da un po’. Ci sono specifiche davvero interessanti, proposte in un pacchetto economico. Presto debutteranno anche da noi, quindi prepariamoci: potrebbero essre dei Best Buy anche per il mercato europeo.

Ora apprendiamo, stando alle parole dichiarate dal General Manager di Redmi, che il marchio è riuscito a vendere oltre 270.000 pezzi in poco meno di 60 minuti. Si tratta di un record che, anche se non conosciamo i dettagli più fini, fa capire l’interesse dei consumatori verso questi prodotti. Sicuramente, Lu Weibing si riferisce alle vendite complessive del Note 11T Pro e del Note 11T Pro+.

Redmi Note 11T Pro Series: i best buy arriveranno anche da noi

Consci di questi successi, i dirigenti di Xiaomi presenteranno certamente i telefoni anche nei mercati internazionali. Non a caso, l’Europa è uno dei punti nevralgici per la compagnia, perché da noi questi mediogamma sono apprezzatissimi da diversi anni. Qualcuno suggerisce che in India arriveranno con il moniker Redmi K50i, mentre nel resto del mondo potrebbero giungere con il sub brand POCO.

Giusto come “remind me“, ribadiamo che il modello Pro ha uno schermo LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. È uno dei pochi pannelli LCD ad aver ottenuto un punteggio A+ su DisplayMate. C’è un processore Dimensity 8000 di MediaTek con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria. Fotocamere da 64, 8 e 2 Mega e batteria da 5080 mAh con ricarica rapida da 67W. Il Pro+ invece, ha fino a 512 GB di spazio interno, Dimensity 9100 e batteria da 4400 mAh ma ricarica via cavo da 120W. Il resto delle specifiche è identico. Questi prodotti sono pronti per il mercato globale; non vediamo l’ora di conoscerli.

