TSMC ha confermato che sta pianificando la costruzione del suo primo impianto di produzione di chip in Giappone, per espandere la produzione all'estero, mentre il suo sito in Arizona dovrebbe iniziare la produzione di massa nel primo trimestre del 2024.

TSMC: fabbrica in Giappone

Il più grande produttore di chip a contratto del mondo sta attualmente lavorando per determinare la fattibilità della costruzione di una fabbrica in Giappone. La notizia è stata ufficialmente confermata dal presidente dell'azienda Mark Liu con queste parole: “Stiamo lavorando per costruire un impianto tecnologico specializzato in Giappone. È ancora presto per divulgare la decisione perché si baserà sulle esigenze dei nostri clienti, sulla valutazione dell'efficienza operativa e sull'economia dei costi“.

Inoltre, Liu ha confermato che la fabbrica da 12 miliardi di dollari che sta erigendo in Arizona, negli Stati Uniti, inizierà la produzione di massa nel 2024. Le attività dell'impianto partiranno nel primo trimestre del 2024 e il primo gruppo di ingegneri assunti per questa struttura si è recato a Taiwan ad aprile per completare la formazione.

La struttura in Arizona sarà in grado di produrre semiconduttori basati sul processo a 5 nm, sistema già presentato in vari prodotti di elettronica di consumo come smartphone e altro. Un esempio tra tutti è il chip A14 Bionic per la serie iPhone 12 di Apple.

Ricordiamo che, secondo quanto si è appreso pochi giorni fa da Bloomberg, pare che i ricavi di TSMC per il primo periodo del 2021 siano stati altissimi: le vendite sono aumentate di oltre il 20% nel secondo trimestre del 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

