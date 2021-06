TSMC avvierà la produzione di prova dei chipset realizzati a 4 nanometri prima del previsto; inoltre, il colosso di Taiwan sta iniziando ora la costruzione del suo impianto di produzione di chip a 5 nm negli Stati Uniti.

TSMC: un nuovo impianto USA per la costruzione dei chip a 5 nm

Il chipmaker taiwanese ha recentemente annunciato che prevede di avviare la produzione di prova per i suoi chipset a 4 nm prima del previsto. Questa notizia arriva proprio negli stessi giorni in cui si è scoperto che l'azienda sta iniziando la costruzione di una nuova fabbrica di chip basata sul processo a 5 nm negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto pubblicato da iFeng, il più grande produttore di chip a contratto del mondo inizierà la produzione di prova per il suoi processori a 4 nm nel terzo trimestre di quest'anno. In altre parole, TSMC darà il via al tutto molto prima di quanto previsto in precedenza. Nel frattempo, il processo a 3 nm sarà completato soltanto nell'anno 2022, come da roadmap, con la produzione di massa che inizierà entro sei mesi.

In un recente forum tecnico, TSMC ha annunciato gli ultimi sviluppi nella tecnologia logica avanzata, in quelle speciali e nelle aggiunte delle sue tecnologie avanzate di packaging e stacking di chip 3DFabric. Inoltre, si prevede che la compagnia guiderà l'industria nella produzione di massa della tecnologia a 5 nm nel 2021, mentre si ipotizza che il suo tasso di rendimento aumenterà più rapidamente rispetto ai chip realizzati a 7 nm.

Il CEO della società ha inoltre aggiunto che la costruzione delle CPU a 3 nm sta procedendo come previsto, con la produzione di massa che inizierà dai wafer Fab 18 nella seconda metà del prossimo anno.

È interessante notare che la società ha anche annunciato nuove tecnologie come l'N5A per applicazioni automobilistiche e l'N6RF per smartphone 5G di prossima generazione.

