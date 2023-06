Truffe online: 4 modi per evitarle e non cadere nella trappola

Le truffe online si stanno diffondendo a macchia d’olio non solo sul Web, ma anche tra le email personali degli utenti. Se sei stato preso di mira da qualche cybercriminali è possibile che nei prossimi giorni sia raggiunto da una mail particolare. Ad esempio, quelle più utilizzate riguardano una fantomatica spedizione che stai aspettando e che richiede il tuo consenso per sbloccarla. Il primo modo per non cadere in queste trappole è installare NordVPN sui tuoi dispositivi.

Infatti, questa VPN è l’unica a essere dotata di un efficiente anti-malware, incluso nella funzionalità Threat Protection. Bloccando qualsiasi attacco infetto, il suo sistema pluripremiato scansiona tutti i file provenienti dalla rete e ti avvisa se ci sono dei pericoli. Stessa cosa avviene con un sito internet che potrebbe essere pericoloso. Un’ottima soluzione perché chi genera e diffonde queste truffe inserisce dei link a pagine di phishing per impossessarsi dei dati della vita.

Un allert di NordVPN ti avvisa che la pagina che stai per visitare è pericolosa. Starà poi a te decidere se continuare la tua navigazione in quel sito oppure se dare ascolto alla tua speciale VPN. Ovviamente la seconda opzione è quella che ti consigliamo, soprattutto se stai aprendo un sito internet tramite un link inviato a mezzo email. Esistono altri 3 modi, da mettere in pratica, per evitare di cadere nella trappola delle truffe online.

Truffe online: come rimanere al sicuro

Il vantaggio di installare NordVPN sui tuoi dispositivi riguarda il secondo modo per evitare le truffe online: la prevenzione. Come recita un antico detto popolare: “Prevenire è meglio che curare“. Infatti, più manteniamo al sicuro i nostri dati personali più saremo al sicuro da possibili attacchi malevoli sul Web. Sostanzialmente perché una VPN incanala la tua connessione dati in un tunnel crittografato per rendere anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita.

Il terzo modo per evitare di cadere nelle mani dei cybercriminali è quello di non cedere a messaggi ed email che spingono all’azione sfruttando il metodo dell’emergenza. Prenditi tutto il tempo necessario per valutare la scelta più opportuna o per contattare i canali ufficiali di un determinato servizio che viene menzionato nel messaggio.

Quarto e ultimo modo per evitare le truffe online è quello di proteggersi con un anti-tracker dalle attività di monitoraggio online. Sempre più occhi indiscreti cercano di carpire preziose informazioni dalla tua cronologia di navigazione e dalle tue abitudini. Con NordVPN hai un potente anti-tracker, sempre incluso nella funzionalità Threat Protection.

