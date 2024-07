Trasforma la tua camera in una pista con il simulatore Logitech al -37%!

I videogiochi di auto sono la tua passione più grande? Con il kit formato da volante e pedaliera Logitech G G29 potrai trasformare la tua postazione da gaming in un vero e proprio simulatore. E lo potrai fare, risparmiando il -37% grazie allo sconto Amazon. Il suo prezzo crolla dagli originari 409,99€, a soli 259,00€!

Tutte le caratteristiche del simulatore Logitech

Partendo dal volante, questo è caratterizzato dalla tecnologia Force Feedback con due motori che riproduce con precisione ogni dettaglio della guida, trasmettendo al volante le vibrazioni e le resistenze del terreno. Realizzato con materiali di alta qualità, come l’acciaio inossidabile e la vera pelle cucita a mano, trasmette un’esperienza davvero realistica, resistendo per centinaia di ore alla guida.

Inoltre, la rotazione del volante a 900° simula il movimento di una vera auto da corsa, offrendo un’esperienza di guida ancora più immersiva. Il

I pedali separati, con acceleratore, freno e frizione, offrono un controllo preciso e personalizzabile. La regolazione dell’angolazione e della distanza tra i pedali permette di adattare il setup alle proprie preferenze e al tipo di guida.

E con il cambio a H a sei velocità, con leva corta e retromarcia a pressione, potrai cambiare marcia in modo rapido e preciso, proprio come in un’auto da corsa.

Il G29 di Logitech è ottimizzato per i principali titoli di simulazione automobilistica, tra cui F1 24, Gran Turismo 7 e Assetto Corsa Competizione, assicurando la massima compatibilità con PlayStation 5, PS4, PS3 e PC!

Non perdere l’occasione di avere anche tu un simulatore sul quale sfrecciare per soli 259,00€!