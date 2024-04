Trasforma in una Smart TV 4K qualsiasi cosa con soli 47€!

Vuoi portare sempre con te i tuoi film e le serie TV migliori, anche in viaggio? Allora non c’è nulla di meglio rispetto a Google Chromecast 4K. Questo dispositivo ti permetterà di trasformare qualsiasi schermo in una Smart TV. E con lo sconto del 31%, lo potrai far tuo a soli 47,99€!

Tutte le caratteristiche di Google Chromecast

Questo dispositivo di streaming ti permette di accedere a un’infinità di contenuti, da oltre 400.000 film e serie TV ai milioni di brani musicali disponibili sui principali servizi di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, Spotify e molti altri.

Google Chromecast è dotato di connessione Wi-Fi ad alta velocità e il supporto a formati video avanzati come 4K e HDR, che garantiscono una visione fluida e immagini cristalline, con colori vividi e dettagli mozzafiato. La tua esperienza visiva diventa più intensa e coinvolgente, grazie alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR che esaltano ogni sfumatura.

E con il telecomando incluso, potrai l’Assistente Google con un semplice pulsante, offrendoti la possibilità di cercare contenuti, navigare tra i servizi di streaming, controllare il volume e molto altro ancora. I comandi vocali avanzati ti consentono di ricevere suggerimenti personalizzati e di controllare la TV con facilità, mentre la compatibilità con speaker e display Google ti permette di gestire la tua TV semplicemente con la voce.

La personalizzazione è un altro punto di forza del Chromecast 4K, con una schermata Home personalizzata che riunisce tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico luogo, e consigli su misura basati sui tuoi abbonamenti e abitudini di visione. Inoltre, la tua casa diventa smart con la possibilità di visualizzare il feed della Nest Cam e controllare i dispositivi connessi direttamente dal tuo televisore o schermo che sia.

Non farti scappare Google Chromecast 4K a soli 47,99€ e goditi tutti i tuoi contenuti preferiti ovunque!