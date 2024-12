Trading Online: su WhatsApp è boom di truffe

I recenti risultati di Bitcoin stanno avvicinando al mondo delle criptovalute e degli investimenti anche chi prima non ne sapeva nulla o era restio. Sfruttando questo hype, i criminali hanno intensificato le truffe del trading online, diffondendole attraverso WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata.

Ad aver denunciato questo trend al rialzo sono stati gli esperti di sicurezza informatica, nell’ottica di una lotta alle frodi online. Purtroppo queste truffe sono diventate un fenomeno sempre più diffuso che minaccia i risparmiatori inesperti. Ecco come riconoscere queste frodi:

contatto iniziale : solitamente tramite telefonate da numeri apparentemente affidabili i criminali chiedono poi di collegarsi tramite WhatsApp per fornire le informazioni che in realtà spingono verso vere e proprie truffe di trading online;

: solitamente tramite telefonate da numeri apparentemente affidabili i criminali chiedono poi di collegarsi tramite WhatsApp per fornire le informazioni che in realtà spingono verso vere e proprie truffe di trading online; promessa allettante : i truffatori sanno come convincere un utente medio e inesperto assicurando guadagni facili e rapidi con investimenti minimi;

: i truffatori sanno come convincere un utente medio e inesperto assicurando guadagni facili e rapidi con investimenti minimi; tecnica psicologica: i criminali cercano di conquistare la fiducia della vittima con un approccio amichevole e professionale.

Trading Online: il meccanismo di inganno delle truffe su WhatsApp

Il meccanismo di inganno di queste truffe del trading online su WhatsApp è composto da un copione collaudato che il criminale ripete con precisione:

proporre un investimento iniziale molto basso (100-200 euro); mostrare guadagni fittizi per convincere a investire somme maggiori; ostacolare ogni tentativo di prelievo con scuse elaborate.

Ogni utente può difendersi riconoscendo i segnali di allarme delle truffe del trading online su WhatsApp:

diffidare di promesse di guadagni garantiti ;

; verificare sempre la certificazione CONSOB dell’exchange;

dell’exchange; controllare l’ esistenza reale dell’azienda;

dell’azienda; non fornire soldi a sconosciuti che contattano tramite WhatsApp.

Uno dei principi chiave per evitare qualsiasi tipo di truffa è fare attenzione a ciò che sembra troppo bello per essere vero. Quindi è estremamente importante riconoscere i segnali del falso trading online per investire in sicurezza. Inoltre, è fondamentale non fornire mai un assist a chi contatta tramite WhatsApp per proporre investimenti.