Investire in sicurezza: riconosci i segnali del falso trading online

Il miglior investimento è la sicurezza. Oggigiorno è sempre più importante saper riconoscere i segnali che nascondono il cosiddetto falso trading online. Questa truffa, sempre più frequente, genera un numero maggiore di vittime ogni giorno che passa. Ecco perché è fondamentale conoscerla per non cadere nella sua trappola e perdere denaro.

Ad aver lanciato l’allarme online è la Polizia Postale che mette in guardia dal trading online delle promesse di facili guadagni con investimenti proposti come sicuri. Si tratta di pericolose truffe che propongono attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete. Tra l’altro si tratta della truffa che genera più profitto ai cybercriminali, alimentando l’interesse della criminalità organizzata.

La Polizia Postale ha spiegato che nel 2023 sono state inoltrate più di 3400 denunce legate alla truffa del falso trading online. Rispetto al 2022 si tratta di un incremento pari al 12% in più. Il valore complessivo delle somme sottratte alle vittime è di oltre 111 milioni di euro.

Come riconoscere il falso trading online

Grazie ai consigli della Polizia Postale è possibile riconoscere il falso trading online e non cadere nella trappola di questa truffa pericolosa. Cosa è necessario fare per proteggere i propri risparmi evitando di “regalarli” ai criminali della finanza online fake? Ecco alcune buoni abitudini.