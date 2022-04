TP-Link: ti bastano 15€ per portare il Wi-Fi in tutta la casa

Hai difficoltà a far connettere ad Internet alcuni dei tuoi device perché troppo lontano dal router di casa? Non stressarti ulteriormente e acquista subito l'ottimo ripetitore Wi-Fi di TP-Link in offerta su Amazon a un prezzo che ha quasi del ridicolo.

Infatti, ti bastano appena 15€ per estendere il segnale wireless in ogni punto della casa (o dell'ufficio) e dire finalmente addio a tutte quelle volte in cui non hai potuto utilizzare il tuo smartphone o il tuo computer perché non captava il segnale Wi-Fi.

Il ripetitore Wi-Fi di TP-Link porta la rete in tutta la tua casa: offerta Amazon (-20%)

Dotato di un chip che garantisce una velocità massima di 300 Mbps (ideale per lo streaming di contenuti video e anche per il gaming online), installare il ripetitore Wi-Fi è facile come bere un bicchiere d'acqua: lo scarti dalla confezione, lo colleghi a una presa di corrente (ti conviene individuarne una più o meno a metà strada tra il router e la zona in cui non arriva il segnale wireless) e premere il tasto sulla facciata frontale per metterlo in funzione. Oltre ad essere dotato di numerosi LED che ti indicano l'operatività del dispositivo, sul fondo è presente anche una porta LAN magari per connettere un computer alla rete in quanto sprovvisto dell'antenna Wi-Fi.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il ripetitore Wi-Fi di TP-Link e dimenticati di tutte quelle volte in cui non sei riuscito a connetterti al Wi-Fi di casa perché troppo lontano dal router. A questo prezzo è l'occasione perfetta per navigare in piena libertà e senza problemi in ogni punto della casa, anche lontano dal router.

