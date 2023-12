TP-Link Tapo C320WS in offerta: la migliore telecamera per la sicurezza esterna?

Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un’avanzata telecamera Wi-Fi per la sorveglianza progettata, nello specifico, per l’esterno. La TP-Link Tapo C320WS è ora in offerta su Amazon a soli 54,99€: risparmierai il 21% sul suo normale prezzo di listino.

Registra video ad altissima definizione QHD 2560 x 1440, catturando ogni immagine con chiarezza da 4 MP e un frame rate di 15fps. La connessione può avvenire sia tramite rete cablata che wireless, installarla è davvero un gioco da ragazzi alla portata di tutti.

Goditi una visione notturna a Full-Color e Starlight, che fornisce una visione stabile con maggiori dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo video colorato anche di notte.

La telecamera dispone di rilevamento movimento e notifiche, avvisandoti quando rileva attività. Inoltre, è dotata di allarme sonoro e luminoso per spaventare eventuali visitatori indesiderati.

Con funzionalità audio a due vie, puoi comunicare tramite il microfono e l’altoparlante integrati. Il controllo vocale è possibile tramite l’Assistente Google e Amazon Alexa.

Questa telecamera di sorveglianza 2K da esterno offre una visione notturna avanzata, connettività flessibile e funzionalità intelligenti per mantenere sicura la tua casa. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e assicurati la tua TP-Link Tapo C320WS a un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.