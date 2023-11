TP-Link PG1200 in offerta: internet usando il cablaggio elettrico, byebye Wi-Fi

Il kit TP-Link PG1200 Powerline G.hn1200 rappresenta una soluzione innovativa per estendere la tua rete domestica a elevata velocità e con una connessione cablata affidabile.

Questo kit, al prezzo scontato di 59,99€ invece di 79,99€, offre una serie di funzionalità e vantaggi che lo rendono una scelta eccellente per migliorare la connettività nella tua casa. La tecnologia G.hn, di cui sono dotati questi adattatori powerline, offre una connessione più veloce e stabile, con una maggiore capacità.

Questo significa che potrai godere di streaming 8K e giochi senza ritardi, rendendo l’esperienza online ancora più appagante. Il kit è estremamente facile da installare grazie alla modalità “Plug and Play”.

I vantaggi della tecnologia powerlink

La tecnologia Powerline è una soluzione di rete che consente di utilizzare l’infrastruttura elettrica esistente. Insomma, i dati navigano nella stessa infrastruttura della rete elettrica. Si tratta di una soluzione alternativa alle connessioni Wi-Fi, ideale per le case grandi e con muri spessi.

Gli adattatori Powerline utilizzano il cablaggio elettrico esistente per trasmettere dati sotto forma di segnali elettrici. I dati viaggiano attraverso la rete elettrica della casa tramite i cavi elettrici.

Basta collegare un’unità al tuo router principale e l’altra può essere posizionata in qualsiasi stanza in cui è disponibile una presa di corrente. Questo elimina la necessità di interventi tecnici invasivi o di lavori di muratura per l’installazione di nuovi cavi Ethernet.

TP-Link PG1200 in offerta

Con una copertura di fino a 300 metri sul cablaggio elettrico esistente, il kit TP-Link PG1200 ti offre la libertà di estendere la connettività in tutta la tua casa. Inoltre, il kit dispone di una porta Gigabit Ethernet che consente di collegare dispositivi come Smart TV, PC desktop e console di gioco tramite cavo.

Questa opzione è ideale per la creazione di zone relax e postazioni di lavoro domestiche. Una caratteristica che contribuisce sia alla convenienza che alla sostenibilità è la modalità di risparmio energetico. Questo kit riduce il consumo di energia fino all’85%, garantendo che la connessione a banda larga sia efficiente dal punto di vista energetico.

Il TP-Link PG1200 Kit Powerline G.hn1200 rappresenta un’opzione eccellente per migliorare la connettività nella tua casa, offrendo una connessione cablata veloce, stabile e affidabile. Con uno sconto del 25%, questo kit offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per chiunque cerchi una soluzione efficace per estendere la rete domestica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.