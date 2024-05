L'Amazon Eero 6 è in offerta a meno di 90€ (-25%): rete mesh potente in tutta la casa

Il router mesh Wi-Fi Amazon eero 6 è universalmente riconosciuto come una delle soluzioni più efficienti e accessibili per estendere, ottimizzare e potenziare la rete internet di casa. Lo puoi collegare ad altri satelliti Eero per creare una potente rete Mesh, dicendo addio una volta per tutti agli angoli ciechi e ai cali improvvisi di prestazioni.

Oggi conviene in particolar modo: su Amazon è disponibile con il 25% di sconto e, per breve tempo, può essere tuo a solamente 89,99€ invece di 119,99€.

La configurazione è semplicissima e alla portata di tutti, anche grazie all’app intuitiva che facilita la gestione della rete. L’app consente di monitorare l’uso della banda, gestire i controlli parentali e configurare le impostazioni di sicurezza, come il filtraggio dei contenuti e il blocco dei siti pericolosi. Inoltre, l’eero 6 funziona anche da hub Zigbee, che permette di collegare e controllare dispositivi smart compatibili direttamente tramite l’app eero.

Come suggerisce il nome di questa versione del router, supporta lo standard Wi-Fi 6, per prestazioni di rete stabili e veloci: supporta fino a 75 dispositivi connessi in simultanea senza sacrificare la performance.

Eero 6 è compatibile con tutti i principali provider, inoltre può essere utilizzato non soltanto a cascata, ma anche come router, sostituendo quello fornito dal tuo operatore di rete fissa. Come anticipato, l’Eero 6 dà il meglio di sé in combinazione con altri satelliti: consulta le diverse opzioni per acquistare un pacchetto con due o più satelliti (sono in offerta anche loro).

Non farti scappare questa offerta e acquista subito l’Amazon Eero 6 a meno di 90€ con un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino!