Router Wi-Fi 6 dell'Asus in super offerta: oggi con il 31% di sconto

L’Asus RT-AX5400 è un router WiFi 6 dual-band progettato per offrire una connessione potente e affidabile. Un portento in termini di velocità, sicurezza e libertà nella gestione delle impostazioni di rete. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon da non farsi assolutamente scappare: con lo sconto del 31%, lo paghi meno di 130€.

Supportando la tecnologia WiFi 6, l’RT-AX5400 offre velocità di trasmissione dati fino a 5400 Mbps. Questo router garantisce un’ampia copertura e velocità elevate, utilizzando tecnologie come OFDMA e 1024-QAM per migliorare l’efficienza e la capacità della rete. In sostanza: potrai collegare decine di dispositivi, senza paura di compromettere in questo modo le prestazioni di rete. Per questo motivo, l’RT-AX5400 se la cava molto bene anche con un uso di tipo aziendale.

E’ dotato di AiProtection Pro, alimentato da Trend Micro, che offre protezione avanzata della rete, inclusi aggiornamenti automatici delle firme di sicurezza per proteggere i dispositivi dalle minacce di Internet. Inoltre, il router supporta il più recente protocollo di sicurezza WPA3, che rafforza la sicurezza delle connessioni dei dispositivi.

L’RT-AX5400 eccelle nella gestione flessibile della rete. Supporta la tecnologia AiMesh di ASUS, che permette a più router ASUS di creare una rete domestica completa con roaming senza soluzione di continuità. Il processo di installazione è molto semplice ed intuitivo: alla portata anche degli utenti meno smanettoni, grazie all’ottima app ufficiale di Asus.

Data le sue robuste performance, le ampie funzionalità di sicurezza e la facilità d’uso, se stai cercando un nuovo router per la tua casa o il tuo ufficio, noi ti suggeriamo di approfittare di questa offerta e acquistare proprio l’Asus RT-AX5400.