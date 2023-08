TP-Link Deco XE75 Pro: Copertura Wi-Fi Avanzata e Massima Velocità a Soli 189,99€ su Amazon!

Se stai cercando un router mesh potente e affidabile per migliorare la copertura Wi-Fi nella tua casa o ufficio, non perdere l’offerta speciale su Amazon per il TP-Link Deco XE75 Pro. Grazie a uno sconto del 17% sul prezzo di listino, puoi portarti a casa questo dispositivo all’avanguardia a soli 189,99€.

Questo router offre una copertura Wi-Fi estesa e potenziata grazie alla tecnologia mesh. Con la confezione da 3 unità, potrai godere di una copertura fino a 7.200 piedi quadrati, mentre la confezione da 2 arriva a 5.500 piedi quadrati, e quella da 1 copre 2.900 piedi quadrati. In ogni caso, sarai sicuro di avere una connessione stabile e affidabile in tutta la tua casa.

Il Deco XE75 Pro offre una banda da 6 GHz, eliminando le interferenze dai dispositivi legacy e fornendo un potente backhaul dedicato per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi non 6E. Con velocità tri-band fino a 5.400 Mbps, tutte e tre le bande lavorano insieme per offrirti la massima velocità per oltre 200 dispositivi connessi. Grazie alla mesh guidata dall’intelligenza artificiale, la tua rete avrà un unico nome e password, semplificando la connessione mentre ti sposti da una stanza all’altra. Inoltre, TP-Link HomeShield ti offre una protezione completa della rete, controlli parentali robusti e sicurezza IoT in tempo reale.

La compatibilità universale ti permette di utilizzare il Deco XE75 Pro con tutte le generazioni di Wi-Fi e qualsiasi provider di servizi Internet (ISP) e modem. La configurazione è resa più semplice che mai grazie all’app Deco, che ti guida passo dopo passo nell’installazione. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta per il TP-Link Deco XE75 Pro e goditi una connessione Wi-Fi affidabile, veloce e potenziata in tutta la tua casa. Approfitta dello sconto del 17% su Amazon e migliora la tua esperienza di connessione oggi stesso!