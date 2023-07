TP-Link Deco X50: internet e potente in tutte le stanza di casa, oggi in offerta su Amazon

Il TP-Link Deco X50 è un sistema Mesh Wi-Fi 6 che offre connessioni stabili e performanti in tutta la casa, superando le limitazioni del segnale di un router tradizionale. Attualmente, è disponibile in offerta su Amazon a soli 99,99€, con uno sconto notevole.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 802.11ax, il Deco X50 offre risultati eccezionali in termini di velocità, efficienza e copertura. La velocità massima raggiungibile è di 2402Mbps sulla frequenza 5 GHz e di 574Mbps sulla frequenza 2.4 GHz, consentendo connessioni veloci e affidabili anche in ambienti con molteplici dispositivi connessi. Addio al buffering, al segnale che non arriva nella stanza da letto e a tutti i fastidi associati ad una rete di casa poco performante. Oggi paghiamo tutti decine di euro per avere una linea in fibra ottica che, sulla carta, ci propone velocità di connessioni stratosferiche. Peccato che nella pratica non serva a nulla avere una FTTH senza un sistema Mesh che possa effettivamente portare il segnale – senza interruzioni e bruschi cali di qualità – in tutte le stanze della casa.

Il sistema Mesh AI-Driven permette alle unità Deco, cioè i piccoli satelliti da distibuire per la casa, di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale, garantendo una copertura fino a 1980mq con un kit di 3 unità. Grazie agli algoritmi sofisticati basati sull’intelligenza artificiale, il Deco X50 offre esperienze di connessione smart, adattandosi all’ambiente di rete, alla qualità del client e al comportamento dell’utente.

Il Deco X50 è dotato di 3 Porte Gigabit WAN-LAN auto-sensing, semplificando l’installazione e consentendo la connessione di dispositivi cablati come Smart TV, PC e console di gioco. La configurazione e la gestione della rete sono intuitive tramite l’app Deco, disponibile per dispositivi Android e iOS. L’app permette di visualizzare i dispositivi connessi, utilizzare funzionalità avanzate come QoS per assegnare priorità a determinati dispositivi o applicazioni, e il Parental Control per regolare l’esperienza online dei più giovani. Insomma, installare il TP-Link Deco X50 è un’operazione davvero semplice e immediata. Per tutti questi motivi, noi ti raccomandiamo vivamente di puntare su questa soluzione. Oggi la paghi meno di 100€, ma fa in fretta: le unità in promozione rischiano di andare out of stock da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.