TP-Link Deco S7 in offerta: internet veloce in tutte le stanze ad un PREZZO WOW

Il sistema WiFi 6 Mesh TP-Link Deco S7 è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 129,99€ invece di 169,99€. Questo sistema offre una soluzione eccellente per migliorare la copertura Wi-Fi in casa e gestire il traffico in modo efficiente.

Con velocità Wi-Fi combinate fino a 1900 Mbps (600 Mbps su 2,4 GHz e 1300 Mbps su 5 GHz), il Deco S7 ti consente di goderti la visione di contenuti in 4K e altre attività online senza interruzioni grazie alla tecnologia 3×3 MU-MIMO. Una delle caratteristiche distintive di questo sistema è la capacità di connettere oltre 100 dispositivi contemporaneamente. Questo significa che gestirà facilmente il traffico anche nelle reti più affollate, fornendo connessioni senza ritardi per un’ampia varietà di dispositivi.

Il sistema Deco S7 utilizza la tecnologia Mesh per estendere la copertura Wi-Fi in tutta la casa, assicurandosi che i dispositivi si connettano automaticamente all’unità Deco più vicina per ottenere la massima velocità possibile. Inoltre, dispone di tre porte Gigabit WAN/LAN Ethernet per un rapido accesso a Internet. Puoi anche contare su robusti controlli parentali per limitare il tempo online e bloccare siti Web inappropriati in base ai profili dei membri della famiglia.

Il sistema funziona sia come router che come punto di accesso, offrendo una flessibilità completa per la tua rete domestica. L’installazione è estremamente semplice grazie all’app Deco che ti guida attraverso ogni passaggio. Inoltre, puoi godere di una connessione Wi-Fi stabile e performante in ogni stanza, coprendo anche le zone difficili da raggiungere per il segnale del router tradizionale.

Il TP-Link Deco S7 è una soluzione ideale per migliorare la copertura Wi-Fi in casa, gestire numerosi dispositivi e garantire connessioni veloci e stabili ovunque. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un super prezzo su Amazon!

