Tineco FLOOR ONE S5 a soli 189€ ricondizionato CERTIFICATO, occasione

Un giorno organizzi la serata in discoteca, quello dopo sogni ad occhi aperti di avere una Tineco FLOOR ONE S5 in casa e pulire i pavimenti con una sola passata.

Hai mai sentito parlare dei "ricondizionati certificati" di eBay? Sono prodotti che vengono rimessi in commercio dai produttori o da fornitori approvati che vengono riportati a nuovo e forniti con accessori e scatole originali. Praticamente come nuovi, arrivano a casa tua a prezzo fenomenale.

Tineco FLOOR ONE S5, l’aspirapolvere 2 in 1 con autopulizia

Ti basta una passata con la Tineco FLOOR ONE S5 sui pavimenti di casa per averli aspirati, lavati e asciugati. Tutti i giorni è una manna del cielo che in venti minuti ti consente di pulire tutta casa senza dover sprecare tempo o aspettare che una stanza asciughi per non lasciare le impronte!

È facilissima da utilizzare perché è dotata di tecnologie avanzate. Una volta che la accendi, regola la sua potenza in automatico in base alla sporcizia che ha davanti per garantirti soltanto il meglio. E no, non ti preoccupare, ha due contenitori: uno per l’acqua pulita e uno per quello di raccolta così lava sempre con liquido e detergente nuovo.

Comodo, senza fili e con autonomia che ti permette di finire tutte le stanze senza doverti fermare per una pausa. Quando hai finito rimetti l’aspirapolvere sulla sua base di ricarica dove con un click attivi la pulizia automatica.

Tineco FLOOR ONE S5 da eBay con i ricondizionati certificati.

