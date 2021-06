TIM International Super Promo è la promo dedicata ai clienti di nazionalità straniera che intendono pagare meno di 9 euro al mese disponibile a partire dal 28 Giugno 2021.

TIM International Super Promo: i dettagli

La tariffa etnica offre ben 70 Giga di internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori italiani, 888 minuti verso la Cina, 300 Minuti verso l'Estero e 1000 SMS a soli 8,88 euro ogni mese.

I minuti Esteri sono validi per le chiamate verso i seguenti Paesi: India, Bangladesh, Marocco solo fisso, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan.

Oltre al bundle dei 70GB, l'offerta offre la possibilità di avere Giga Illimitati sulle app social come Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line.

Nel prezzo mensile oltre al pacchetto voce e dati che abbiamo appena visto troviamo il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM. Inoltre, questa promo è attivabile esclusivamente nei negozi dell'operatore solo per nuovi numeri o passaggi da altri operatori. Non risulta acquistabile dai già clienti.

Costi ed altro

L'offerta prevede un costo di attivazione una tantum pari a 3 euro. Inoltre, è prevista una spesa iniziale per la scheda SIM che dovrebbe ammontare a 10 euro solo la prima volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe