TIM festeggia Halloween con 120 Giga in 5G a 2,99€ per una settimana

In occasione di Halloween, alcuni clienti mobile TIM stanno beneficiando della promozione Festeggia Halloween!, che consente loro di attivare xTe 120 Giga Week a 2,99 euro (pagamento unico). La promo è visibile nella sezione Offerte dell’app mobile MyTIM. Alcuni probabilmente si ricorderanno che una promozione analoga era già stata lanciata da TIM nelle prime settimane di quest’estate.

Ricapitolando, alcuni dei clienti titolari di un’offerta mobile TIM possono fin da ora attivare l’opzione xTe 120 Giga Week, che include 120 Giga in 5G per una settimana al prezzo di 2,99 euro (una tantum). Chi ancora non riesce a visualizzare l’offerta nell’app MyTIM non deve disperare: infatti, è probabile che tra oggi e domani TIM invii un SMS al riguardo ai clienti selezionati.

Entrando invece più nel dettaglio della promo, xTe 120 Giga Week è attivabile fino al 3 novembre. L’utilizzo del traffico extra di 120 Giga è concesso per 7 giorni dal momento dell’attivazione, con il costo di 2,99 euro che verrà addebitato sul proprio credito residuo.

E per chi se lo sta chiedendo, la promozione non prevede il rinnovo automatico. Questo significa che al termine dei 7 giorni l’opzione scadrà automaticamente, senza alcun rinnovo o richiesta di alcun tipo.

Se si riceve la notifica della promozione quando si è all’estero, l’offerta xTe 120 Giga prevede un traffico limitato a 4 Giga. Una volta superata questa soglia, e nell’eventualità non si abbia alcuna altra offerta che includa traffico Internet, si potrà ugualmente navigare al costo di 0,184 centesimi di euro per ogni MB.

Riguardo infine alla velocità raggiungibile con il 5G Ultra di TIM incluso nella promozione, si specifica che la velocità in download è fino a 2 Gbps, quella in upload invece fino a 300 Mbps.