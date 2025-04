Vodafone non molla: l'imperdibile offerta da 6,99 euro è valida anche ad aprile

Vodafone porta avanti la sua strategia finalizzata alla riconquista degli ex clienti. Attraverso una campagna SMS mirata, l’operatore sta contattando numerosi utenti migrati verso altri gestori, proponendo loro la vantaggiosa offerta winback Vodafone Silver al prezzo di 6,99 euro mensili.

Questa iniziativa non è affatto nuova e viene periodicamente riproposta a quei consumatori che, prima di lasciare Vodafone, hanno dato il consenso per ricevere comunicazioni commerciali.

Cosa comprende e come attivare l’offerta Vodafone Silver

Il meccanismo di adesione resta invariato. Per poter beneficiare dell’offerta Vodafone Silver, è indispensabile ricevere l’SMS promozionale personalizzato, che contiene sia il link per l’attivazione online e sia una data di scadenza specifica per ciascun destinatario. Vodafone offre la possibilità di completare l’operazione sia online, attraverso un semplice processo di verifica tramite codice OTP, sia recandosi fisicamente nei negozi autorizzati.

L’offerta Vodafone Silver si distingue per la sua ricca configurazione. Infatti, oltre ai consueti 100 GB di traffico dati con connessione 5G, include minuti illimitati verso tutti i numeri italiani e verso le reti Vodafone Romania. Per le chiamate internazionali, sono previsti pacchetti differenziati: 1000 minuti verso l’Albania, 300 minuti verso una trentina di destinazioni tra cui Stati Uniti, Canada e diversi paesi europei, e altri 100 minuti verso mete come Turchia ed Egitto. Completano il quadro gli SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Dal punto di vista economico, l’offerta Vodafone Silver è decisamente interessante. Il prezzo della SIM è gratuito, mentre per i costi di attivazione si pagano solo 2,01 euro. Considerando anche il primo mese anticipato, la spesa iniziale si aggira intorno ai 9 euro, anche se alcune variazioni potrebbero essere previste in base al profilo del cliente. Il rinnovo successivo della tariffa di Vodafone avviene automaticamente al costo promozionale di 6,99 euro al mese, con possibilità di pagamento tramite addebito sul credito residuo, carta di credito o conto corrente: maggiori informazioni, come sempre, le trovate sul sito ufficiale.