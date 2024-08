TIM down 3 agosto 2024: la rete fissa non funziona, malfunzionamenti ovunque

Non è ben chiaro cosa stia succedendo, ma in diverse zone d’Italia sembra che le rete fissa di TIM stia dando problemi, è in down. Il collegamento a Internet non funziona e nemmeno il riavvio del modem risolve la situazione.

Down Detector, il noto portale che permette di verificare il regolare funzionamento di diversi servizi, non lascia spazio a dubbi: le segnalazioni relative ai malfunzionamenti sono molteplici.

Non è chiaro cosa stia generando il problema, ma la maggior parte delle segnalazioni è relativo al funzionamento della rete fissa. Questo implica, come diretta conseguenza, problemi alla gestione della casa smart, paralizzandone di fatto il funzionamento.

Articolo in aggiornamento…