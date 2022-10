TikTok ti spia anche se non hai un account: come difendersi

Se sei tra quelli a non aver scaricato mai l’app di TikTok pensando di essere al sicuro dal furto e tracciamento dati, ti stai sbagliando di grosso. Infatti, secondo una ricerca di Disconnect, sono tantissime le società che condividono i dati dei loro siti Web con ByteDance.

E cosa centra questo? Si chiederanno alcuni. Forse non tutti sanno che ByteDance è una società cinese attiva nel settore informatico che ha fondato e gestisce proprio TikTok. Perciò, i nostri dati non sono al sicuro da questo social network anche se non abbiamo un account attivo.

Questo perché su circa 20.000 siti internet presi a campione, “centinaia di organizzazioni condividono dati con TikTok“. Come ci si può difendere da questa situazione? Come puoi proteggere i tuoi dati personali mentre navighi online pensando che la tua privacy sia al sicuro quando non lo è?

L’unica soluzione è installare una VPN. Attivando questo servizio avrai garantita una connessione completamente anonima veicolata in un tunnel crittografato a livello militare. La migliore in assoluto è NordVPN che integra anche la funzionalità Threat Protection che ferma tracker, malware, annunci pericolosi e curiosi del Web.

TikTok fornisce a tantissimi siti dispositivi per monitorare gli utenti

In pratica, TikTok avrebbe collocato un dispositivo, su un numero elevato di siti Web, che gli permette di monitorare le attività degli utenti in internet. Lo ha rivelato una ricerca effettuata da Disconnect su commissione della rivista americana Consumer Reports:

Quasi tutti i siti Web che visiti raccolgono informazioni su ciò che stai facendo e le invia ai macchinari di analisi dei dati del settore tecnologico, dove vengono utilizzate per la pubblicità online. Per anni, Google e Facebook (ora noto come Meta) hanno dominato l’attività pubblicitaria e condotto gran parte della raccolta di dati. Ma ultimamente è entrato in scena un nuovo contendente: TikTok.

Ciò che è stato scoperto ha lasciato perplessi anche i ricercatori di Disconnect che, in realtà, dovrebbero essere abituati a notizie del genere. Infatti, Patrick Jackson, Chief Technology Officer di Disconnect, ha voluto precisare:

Sono rimasto davvero sorpreso dal fatto che i tracker di TikTok siano già così diffusi. Probabilmente le persone sono ancora condizionate a pensare: “Facebook è ovunque e qualunque cosa, otterranno i miei dati”. Non credo che gli utenti colleghino già tutto questo a TikTok.

Molti si staranno chiedendo che fine fanno i loro dati nelle mani di questo social network. A rivelarlo è stata Melanie Bosselait, portavoce di TikTok che ha cercato di dare una spiegazione ai comportamenti di ByteDance in merito a tutte le informazioni che riceve dai siti Web:

Come altre piattaforme, i dati che riceviamo dagli inserzionisti vengono utilizzati per migliorare l’efficacia dei nostri servizi pubblicitari. Comunque, non vengono utilizzati per raggruppare gli individui in particolari categorie di interesse che altri inserzionisti possono indirizzare. Inoltre, lavoriamo continuamente con i nostri partner per evitare la trasmissione involontaria di tali dati.

Anche Google e Meta ricevono un’infinità di nostri dati da tantissimi siti Web che, magari, visitiamo regolarmente. Ecco perché dovresti attivare una VPN sui tuoi dispositivi. Con NordVPN per loro sarà impossibile ricevere informazioni sul tuo conto perché la tua navigazione diventerà completamente anonima e invisibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.