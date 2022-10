VPN spiegata in modo semplice per tutti

Ormai è da diverso tempo che si parla di VPN. Tuttavia, molte persone, ancora oggi, non sanno di cosa si tratta o, perlomeno, non hanno capito bene il suo funzionamento. Non è strana la cosa visto che spesso vengono utilizzati termini tecnici per molti poco comprensibili.

La prima cosa da comprendere è che quando si dice VPN si fa riferimento alla sicurezza online. In altre parole, quando navighiamo su internet siamo in pericolo. Lungo il percorso potremmo incappare in malviventi del Web che, senza accorgercene, rubano le nostre informazioni personali.

Ad esempio, mentre accediamo a un account che potrebbe essere di un social network, di un e-commerce o di un conto corrente online, questi vedono quali sono le credenziali (nome utente e password) che utilizziamo.

Altre volte, invece, quando acquistiamo online e dobbiamo inserire i nostri dettagli di pagamento, clonano la nostra carta di debito o di credito. Infine, in ogni momento, veniamo profilati per scopi commerciali, ovvero vengono registrate le nostre ricerche e le pagine che visitiamo per mostrarci poi offerte compatibili con i nostri interessi.

Una buona VPN ci mette al sicuro da tutto questo fornendoci il necessario per nasconderci dai curiosi del Web. Scegliendo un buon provider potrai proteggere la tua privacy e i tuoi dati. Nessuno più saprà chi sei e dove stai navigando. I cybercriminali non riusciranno a rubarti le credenziali di accesso.

Attualmente, la migliore sul mercato è NordVPN, ora anche in offerta al 65% di sconto. Attivandola sul tuo smartphone, tablet, computer, console, smart TV e altro, avrai a disposizione una corsia preferenziale per navigare in totale anonimato senza che nessuno possa carpire le tue informazioni.

VPN è sinonimo di connessione stabile e veloce

Un altro aspetto interessante delle VPN è l’ottimizzazione della connessione. In pratica, quando ti colleghi a internet navighi dal tuo dispositivo appoggiandoti alla tua rete fornita dal tuo operatore telefonico. Con questo provider, invece, hai sempre bisogno della tua rete, ma navighi collegandoti a uno dei suoi server.

Il vantaggio? Una larghezza di banda illimitata e quindi una connessione stabile e veloce. Sostanzialmente non sarai più vittima di fastidiosi rallentamenti dovuti all’instabilità del flusso dei dati. Ecco perché risulta essere un’ottima soluzione per lo streaming, il download e il gioco online.

Infine, VPN significa libero accesso illimitato a tutto. Se tu ci pensi, ognuno di noi, mentre naviga, è soggetto a delle limitazioni. Ce ne accorgeremmo di più se abitassimo in Paesi, come la Russia o la Cina, dove le censure sono tantissime e molti contenuti Web tra i più usati non sono accessibili.

Attivando una VPN possiamo accedere a tutti i contenuti di internet senza limiti. Pensa alle piattaforme di streaming live e on demand di altri Paesi che, se ti colleghi dall’Italia, non funzionerebbero altrimenti. Viceversa, se ti trovi all’estero non potresti fruire dei tuoi abbonamenti per vedere serie TV, Film, sport e tanto altro.

Con NordVPN, invece, aggiri qualsiasi restrizione per goderti il meglio del Web senza limiti. Inoltre, collegandoti a server di Paesi dove la vita costa meno hai anche la possibilità di risparmiare sugli acquisti online di voli aerei, viaggi, biglietti del treno, corse dell’autobus e altri prodotti.

